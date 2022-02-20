Примусово вивезених з ОРДЛО пропонують розмістити у російськомі Заполяр'ї

Російські журналісти звернули увагу, що минула спроба поселити у Заполяр'ї мешканців Донбасу обернулася для РФ фіаско.

У Росії примусово вивезених із окупованого Донбасу людей пропонують розмістити на крайній півночі.

Губернатор Мурманської області Андрій Чибіс повідомив про готовність регіону прийняти вивезених людей із самопроголошених "ЛНР" та "ДНР".

Як пише "Нова газета", про готовність прийняти жителів ОРДЛО також заявили Архангельська область та Якутія. Але журналісти звернули увагу на те, що минула спроба поселити в Заполяр'ї жителів Донбасу обернулася для Росії фіаско.

"У 2014 році людей теж везли на північ, і багато хто з них нічого не знав ні про особливості клімату, ні про дорожнечу життя в тутешніх краях. Майже всі відповідали: про те, що серед літа в Мурманську плюс шість градусів, їх просто ніхто не попереджав", — зазначається у статті.

"Нова газета" зазначає, що обіцяної високооплачуваної роботи не вистачило на всіх. Крім того, не всі, хто прибув, хотіли або могли працювати на гірничорудних підприємствах.

"Причому половина зарплати — це "полярки", які треба заробляти роками. А жити хочеться зараз, і в магазині не розплатишся обіцянками", — зазначають журналісти.

Тому рівно половина тих, хто приїхав до Мурманська, повернулися назад в Україну, але вже власним коштом.

Раніше повідомлялося, що примусово вивезеним до Росії мешканцям Донбасу не вистачає місць у готелях.

Нагадаємо, 18 лютого бойовики влаштували 53 обстріли на Донбасі. Під удари потрапили 30 населених пунктів.

Цього ж дня раптово ватажки бойовиків заявили про примусове вивезення жителів ОРДЛО до Росії.

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