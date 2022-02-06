Принц Ендрю дасть свідчення під присягою у справі про зґвалтування неповнолітньої

Принц Ендрю дасть свідчення під присягою у справі про зґвалтування неповнолітньої

Позивачка стверджує, що герцог Йоркський нібито тричі зґвалтував її в 2001 році.

Принц Ендрю, другий син королеви Великої Британії Єлизавети II і герцог Йоркський, наступного місяця дасть свідчення під присягою в межах цивільної справи про сексуальне домагання.

Про це повідомляє Daily Telegraph.

Зазначається, що допит монарха відбудеться 10 березня в "нейтральному місці" в Лондоні. За даними видання, обидві сторони домовилися про дату після низки суперечок щодо графіку.

"Герцог Йоркський буде змушений зробити заяву під присягою адвокатам, які представляють Вірджинію Джуффре, яка прилетить зі США, щоб особисто допитати Ендрю", - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що американка Джуффре судиться з герцогом в Нью-Йорку. Позивачка стверджує, що у підлітковому віці її продали монарху через сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, який помер у в'язниці в 2019 році, та подругу Ендрю з Оксфорда Гіслен Максвелл.

Принц нібито тричі зґвалтував тоді 17-річну Джуффре в Лондоні, Нью-Йорку та на приватному острові Епштейна в Карибському морі.

Очікується, що захисники позивачки Девід Бойс і Сігрід МакКоулі допитуватимуть сина Єлизавети ІІ впродовж двох днів, після чого поспілкуються з Шукрі Вокер, яка стверджує, що бачила герцога і Джуффре в ресторані в березні 2001 року, та з експомічником принца Робертом Ештоном Олні.

80-річний Бойс, який має репутацію "найбільшого збирача показань" у сучасному американському правосудді, сказав, що з нетерпінням очікує на "конфронтацію" з герцогом.

Син Єлизавети II може постати перед судом через позов у сексуальному насильстві | Новини світу

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