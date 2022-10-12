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Принесені в жертву з кляпом у роті: в Белізі вчені знайшли останки цивілізації мая

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Принесені в жертву з кляпом у роті: в Белізі вчені знайшли останки цивілізації мая

Фото: Associated Press

В Белізі американські вчені знайшли останки багатьох людей. Відомо, що поховання було масовим та задля того, щоб принести в жертву богу дощу.

В Белізі вчені знайшли останки цивілізації мая. Десятки людей були поховані задля того, щоб принести їх у жертву богу дощу. Перед смертю їм, ймовірно, заткнули рота, оскільки на зубах були знайдені залишки синіх ниток.

Про це пише видання Heritage Daily.

Як зазначається, американські вчені вивчають першу сотню загиблих, тіла яких знайшли в Белізі. Під час проведення наукових досліджень стало відомо, що людей, ймовірно, принесли в жертву богу дощу.

На зубах померлих людей знайшли залишки синіх бавовняних волокон. Вчені вважають, що матерію використовували як кляп. Проте кляп в рота вставляли не всім жертвам, а лише деяким.

“Майбутні дослідження нададуть ширший контекст для інтерпретації цих даних”, — наголосили вчені.

Нагадаємо, що в Палестині фермер хотів посадити дерево, а знайшов візантійську мозаїку.

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