Принесені в жертву з кляпом у роті: в Белізі вчені знайшли останки цивілізації мая

В Белізі американські вчені знайшли останки багатьох людей. Відомо, що поховання було масовим та задля того, щоб принести в жертву богу дощу.

В Белізі вчені знайшли останки цивілізації мая. Десятки людей були поховані задля того, щоб принести їх у жертву богу дощу. Перед смертю їм, ймовірно, заткнули рота, оскільки на зубах були знайдені залишки синіх ниток.

Про це пише видання Heritage Daily.

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Як зазначається, американські вчені вивчають першу сотню загиблих, тіла яких знайшли в Белізі. Під час проведення наукових досліджень стало відомо, що людей, ймовірно, принесли в жертву богу дощу.

На зубах померлих людей знайшли залишки синіх бавовняних волокон. Вчені вважають, що матерію використовували як кляп. Проте кляп в рота вставляли не всім жертвам, а лише деяким.

“Майбутні дослідження нададуть ширший контекст для інтерпретації цих даних”, — наголосили вчені.

Нагадаємо, що в Палестині фермер хотів посадити дерево, а знайшов візантійську мозаїку.

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