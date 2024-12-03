Припинення бойових дій не є розумною метою, потрібно спершу виконати чотири речі – генерал США про війну в Україні

На Заході все частіше говорять про переговори України з Росією.

Для дипломатичного врегулювання конфлікту Росії з Україною потрібно встановити умови. Потрібно встановити баланс на полі бою, і за цей баланс прямо зараз обидві сторони борються.

Таку думку висловив колишній командувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі, відставний генерал США Веслі Кларк в інтерв’ю "Голосу Америки".

За його словами, припинення бойових дій не є розумною метою. Потрібно спершу виконати чотири речі.

"Росія повинна залишити територію України; по-друге, потрібно віднайти викрадених дітей і людей, які зникли безвісти. Окрім того, були скоєні воєнні злочини, в тому числі нещодавні вбивства українських військовополонених, їх потрібно розслідувати", – сказав він.

Веслі Кларк додав, якщо Трамп хоче знову зробити Америку великою, то доведеться сильно протистояти Росії. Це також надішле сигнал на Близький Схід, а також до Китаю.

"Це умови, навколо яких має обертатися дискусія, а не просто припинення бойових дій", – підсумував колишній командувач.

Нагадаємо, процес набуття Україною членства в НАТО відбувається крок за кроком.

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