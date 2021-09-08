Припинення опіки над Брітні Спірс і заява ВООЗ про "подовження пандемії". П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Президент України Володимир Зеленський схвалив рішення РНБО про запровадження санкцій щодо кадрового російського військового Івана Кузнецова. Читати далі –>
- Всесвітня організація охорони здоров'я засудила багаті країни за накопичення вакцин від COVID-19, а також засобів лікування та захисного обладнання, заявивши, що такі дії "подовжують пандемію". Читати далі –>
- Джеймі Спірс подав до суду запит про припинення 13-річного опікунства над своєю донькою, американською співачкою Брітні Спірс. Читати далі –>
- В Індонезії у ніч проти середи, 8 вересня, внаслідок пожежі у в'язниці Тангеранга в провінції Бантен загинула щонайменше 41 людина. Читати далі –>
- Наступного вівторка, 14 вересня, американська технологічна компанія Apple влаштує презентацію "Каліфорнійський стрімінг", під час якої представить останню лінійку iPhone та інших ґаджетів. Читати далі –>