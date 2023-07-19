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Припинення "зернової угоди": очільниця Єврокомісії зробила заяву

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Припинення "зернової угоди": очільниця Єврокомісії зробила заяву

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. / Фото: Associated Press

Очільниця Єврокомісії занепокоєна такими діями РФ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликає розблокувати Чорне море задля експорту української продукції. Політикиня наголошує, що не можна допустити продовольчої кризи в найуразливіших країнах світу.

Про це вона сказала на пресконференції CELAC, повідомляє "Укрінформ".

Очільниця Єврокомісії зазначила, що "глибоко занепокоєна" рішенням Москви вийти з "зернової угоди" попри зусилля Туреччини та ООН.

"Існує ризик, що це принесе продовольчу небезпеку дуже багатьом уразливим країнам по усьому світу", — сказала фон дер Ляєн.

За словами фон дер Ляєн, Європейський союз буде працювати над забезпеченням продовольчої безпеки "всіма наявними способами", такими як "коридори солідарності" на кордонах з Україною.

"Чорноморська ініціатива надала додаткові 35 мільйонів тонн (експорту з України - Ред.). Тож ми, напевно, будемо продовжувати вивозити аграрну продукцію з України на глобальний ринок через "коридори солідарності". Але важливим є розблокувати Чорне море та продовжувати експорт цим шляхом", - наголосила вона.

Нагадаємо, що очільниця Єврокомісії назвала цинічним припинення "зернової угоди" Москвою 17 липня. Урсула фон дер Ляєн  засудила такі дії Москви.

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Дата публікації
Перегляди
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