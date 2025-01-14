"Припинить своє існування": помічник Путіна зробив скандальну заяву про Молдову

Патрушев вважає, що Молдова може припинити існувати, якщо "не виправить свої помилки". Кишинів уже відреагував.

Радник очільника Кремля Микола Патрушев заявив, що "антиросійська політика" Кишинева призведе до того, що Молдова стане частиною іншої держави чи взагалі припинить своє існування. У МЗС Молдови вже відреагували на слова помічника президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє видання Newsmaker.

Під час інтерв'ю Патрушев заявив, що провина за енергетичну кризу в Молдові лежить на владі країни. Він закликав Кишинів "не обманювати себе і свій народ", а "визнати свої помилки та виправити ситуацію".

"Я не виключаю, що агресивна антиросійська політика Кишинева призведе до того, що Молдова або стане частиною іншої держави, або взагалі припинить своє існування", – сказав Патрушев.

Міністерство закордонних справ Молдови засудило заяву Путрушева, наголосивши, що "подібні висловлювання є неприпустимим втручанням у внутрішні справи нашої країни".

"Республіка Молдова є суверенною державою, яка послідовно йде шляхом демократії та європейської інтеграції відповідно до волі своїх громадян", – підкреслили в МЗС.

Нагадаємо, що помічник російського диктатора Путіна Микола Патрушев також заявив, що переговори щодо України повинні йти тільки між РФ і США.

Також Патрушев вважає, що 2025 року Україна нібито "взагалі припинить існування". У РНБО вже відреагували на це, назвавши помісника Путіна генератором випадкових заяв.

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