США та Австралія звернулися до Китаю стосовно війни в Україні

Міністри закордонних справ і оборони США та Австралії у середу, 6 серпня, провели двосторонні переговори в Аннаполісі, штат Мэриленд. Після зустрічі голови відомств зробили спільну заяву, у якій закликали інші країни, передусім Китай, скористатися своїм впливом на Росію і змусити Кремль припинити війну проти України.

Тест документа було оприлюднено на сайті Пентагону.

У заяві зазначається, що під час обговорення питань глобальної безпеки держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони США Ллойд Остін та їхні австралійські колеги Пенні Вонг і Річард Марлз значну увагу приділили війні в Україні.

"Міністри закликали всі країни, які мають вплив на Росію, особливо Китай, застосувати його вже зараз, щоб припинити війну та припинити підтримку російської оборонно-промислової бази", – йдеться у документі.

Глави МЗС і оборони двох країн вкотре засудили незаконну й аморальну війну Росії проти України та знову закликали РФ "негайно, повністю та беззастережно" вивести свої війська з території України у міжнародно визнаних кордонах.

"Глави відомств висловили підтримку ініційованому Україною Саміту миру та підтвердили необхідність справедливого, всеосяжного й міцного миру в Україні відповідно до Статуту ООН. Вони також закликали Росію відшкодувати збитки, завдані Україні, що Росія зобов’язана зробити згідно з міжнародним правом", - наголошується в заяві.

Міністри засудили розширення партнерства між Північною Кореєю та Росією, зокрема постачання зброї з КНДР до РФ, що "продовжує страждання українського народу, порушує численні резолюції Радбезу ООН, підривають глобальний режим нерозповсюдження та загрожують стабільності як у Північно-Східній Азії, так і Європі".

Представники двох держав підтвердили позицію США та Австралії щодо наслідків, які чекають на країни, що підтримують незаконну війну Росії. Уряди двох держав мають намір і далі посилювати санкційний тиск на суб'єктів у третіх країнах, які так чи інакше фінансують російську агресію.

Нагадаємо, на думку заступника виконавчого директора Ради зовнішньої політики "Українська призма" Сергія Герасимчука, США притиснуть Сі Цзіньпіна до стінки, щоб той натиснув на Путіна.

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