Пропустили літеру: військові США випадково надсилали мільйони листів країні-союзниці РФ в Африці

У листах були фінансові дані, мапи військових об'єктів США, інформація про заплановані офіційні поїздки.

Військові зі США за багато років помилково надіслали до Малі мільйони електронних листів, призначених для працівників американських оборонних структур. Автори листів пропускали в адресі (після собачки @) одну літеру.

Про це повідомляє "BBC News Україна".

Так, доменне ім'я Міноборони США – ".mil". Однак багато років під час надсилання електронних листів користувачі помилково вказували адресу ".ml". Цей домен належить Малі – африканській країні, яка є союзницею Росії. Зауважимо, що 2020 року в Малі відбувся військовий переворот і почали діяти "вагнерівці".

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Проблему з листами понад 10 років тому виявив підприємець із Нідерландів Йоханнес Зурбієр. Він 2013 року отримав контракт на обслуговування домену ".ml", що належить Малі. Після цього Зурбієру надійшли десятки тисяч електронних листів, призначених для військових зі США.

Серед листів не було повідомлень із грифом "таємно", однак там містилася медична інформація, фінансові дані, мапи американських військових об'єктів, інформація про заплановані офіційні поїздки та деякі дипломатичні повідомлення.

Зурбієр у липні поінформував про це американських чиновників, заявивши про "реальний ризик", і що ситуацію "можуть використовувати вороги США".

У Міноборони США повідомили журналістам, що знають про проблему і ставляться до неї серйозно. Представник Пентагону розповів, що вже були вжиті заходи, щоб не допустити повторення помилок із листами на адреси з доменом ".mil". Так, якщо адреса буде написана неправильно, такий лист заблокують, а відправників попросять підтвердити, що вони пишуть саме на потрібний домен.

Нагадаємо, у квітні в Мережу були "злиті" таємні військові документи Пентагону, зокрема щодо планів США і НАТО у посиленні української армії перед контрнаступом.

Того ж місяця ФБР арештувало підозрюваного у "зливанні" документів – американського військового Джека Тейшейру.

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