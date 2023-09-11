Природні катаклізми охоплюють планету: на Гаваях прокинувся один із найактивніших вулканів світу

Гавайське агентство з управління надзвичайними ситуаціями наголосило, що виверження вулкана "не становить загрози для населення".

У неділю, 10 вересня, на Великому острові Гавайських островів почалося виверження вулкана Кілауеа, який вважається одним із найактивнішим у світі.

Про це повідомомила геологічна служба США (USGS), передає Reuters.

На зображеннях веб-камери, які публікують ЗМІ, видно тріщини в основі кратера вулкана, які створюють потоки лави на поверхні дна кратера.

Гавайське агентство з управління надзвичайними ситуаціями наголосило, що виверження вулкана "не становить лавової загрози для населення". Однак вони попередили, що вулканічні частинки та гази можуть створити проблеми з диханням для людей, які піддалися впливу.

За даними USGS, виверженню передував період сильної сейсмічності. Агентство підвищило авіаційний код Кілауеа з помаранчевого до червоного.

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