"Пришвидшать свій колапс": експерти спрогнозували, чи оголосять у Росії загальну мобілізацію

Після заяв про проведення "референдумів", у Росії можуть заявити про загальну мобілізацію. Адже російські загарбники можуть вважати вогневий вплив на окуповані частини Херсонської, Запорізької областей та "ЛДНР" посяганням на "свої" території.

Проте оголошенням мобілізації РФ лише пришвидшить свій колапс.

Про це в коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт Петро Черник.

"Таке (оголошення мобілізації в РФ – ред.) може статись. Треба розуміти, що ми повинні до цього бути готовими. Вони терплять стратегічну поразку. Цим, мобілізацією, вони тільки пришвидшать свій колапс", – сказав Черник.

Водночас ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера написав у Мережі, що метою "референдумів" є збільшення кількості сил окупантів та подальша мобілізація.

"Думаю, однією з основних цілей потенційного "референдуму" на окупованих Московією українських територіях є збільшення числа гарматного м’яса через автоматичне видання паспортів РФ українським чоловікам, подальшу мобілізацію у збройні сили РФ і відправлення на фронт", – йдеться в повідомленні Магери.

Нагадаємо, в Росії до кримінального кодексу внесли поняття “мобілізація”, “воєнний стан” та “воєнний час”.

Мобілізація в Росії та наказ олігархам: на що піде Путін через провал в Україні - Роман Світан

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