Присоромив ООН: посол Ізраїлю виступив на Раді безпеки з "жовтою зіркою"

Там зазначили, що продовжать носити стрічку, поки ООН не відреагує.

Делегація Ізраїлю одягла жовті зірки з написом "Ніколи більше" на засідання Ради безпеки ООН. Прикметно, що нацисти змушували носити євреїв такі зірки під час Голокосту.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Постійний представник Ізраїлю при ООН Гілад Ердан зазначив, що "деякі країни-члени та нічого і не засвоїли за минулі 80 років".

"Ми носитимемо зірку доти, доки ви не засудите звірства "Хамас" і не потребуватимете негайного звільнення наших заручників", – сказав постпред Ізраїлю при ООН Гілад Ердан.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Ізраїль розширив наземну операцію в Секторі Гази, а ХАМАС заявив, що вранці 31 жовтня його бойовики обстріляли протитанковими ракетами ізраїльські війська.

Очільник агентства ООН у справах палестинських біженців Філіп Лаццароні заявив під час екстреного засідання, що "негайне припинення вогню стало питанням життя і смерті для мільйонів".

США не підтримують нинішні заклики до припинення вогню у конфлікті між Ізраїлем та палестинськими бойовиками ХАМАC.

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