Присутні в усіх провінціях: "Талібан" не зміг зупинити експансію терористів "ІДІЛ" в Афганістані

Терористи "ІДІЛ" збільшили кількість атак від 60 у 2020 році до 334 у 2021 році.
Радикальний ісламістський рух "Талібан" не зміг зупинити експансію терористичного угрупування "Ісламська держава Іраку і Леванту", бойовики якого зараз присутні в усіх 34 провінціях Афганістану.
Відповідну заяву озвучила очільниця місії ООН в Афганістані Дебора Лайонс.
За її словами, діяльність "ІДІЛ" на території афганської держави стає дедалі активнішою: терористи збільшили кількість атак від 60 у 2020 році до 334 у 2021 році.
Лайонс висловила стурбованість тим, що відповідь талібів на розширення терористів "мабуть, значною мірою залежить від позасудових затримань та вбивств ймовірних членів "ІДІЛ-Х" ("Ісламська держава - провінція Хорасан")".
Очільниця місії ООН в Афганістані переконана, що це питання "заслуговує на більшу увагу з боку міжнародної спільноти".
Вона також попередила про те, що погіршення економіки, яке нині спостерігається в Афганістані, загрожує підвищенням ризику екстремізму.
На переконання дипломатки, параліч банківського сектора може підштовхнути більшу частину фінансової системи до нерегульованих неформальних обмінів грошей, що може сприяти тероризму, торгівлі людьми і контрабанді наркотиків.
Лайонс також закликала міжнародну спільноту до "стійкого і структурованого" політичного діалогу з "Талібаном" задля налагодження конструктивних відносин.
"Відверто кажучи, це єдиний спосіб не втратити значної частини прогресу останніх 20 років, - вказала дипломатка. - Зараз не час відвертатися від афганського народу. Якщо ми це зробимо, наша колективна невдача резонуватиме впродовж десятиліть, як і біль мільйонів не винних афганців".
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