Присяжні визнали трьох підсудних винними у вбивстві афроамериканця Ахмода Арбері під час пробіжки

Присяжні визнали трьох підсудних винними у вбивстві афроамериканця Ахмода Арбері під час пробіжки

Підсудні влаштували гонитву за беззбройним Арбері, який здійснював пробіжку, та застрелили його з дробовика.

У США в середу, 24 листопада, суд присяжних визнав трьох підозрюваних винними у вбивстві афроамериканця Ахмода Арбері під час пробіжки.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що інцидент стався в місті Брансвік (штат Джорджія) у лютому 2020 року, коли Грег Макмайкл із сином Тревісом та сусідом Вільямом "Родді" Браяном влаштували гонитву за беззбройним Арбері та застрелили його з дробовика.

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Макмайкли заявляли, що запідозрили 25-річного чоловіка у крадіжці, коли побачили, як він біжить з боку сусіднього будинку, що будується. Батько та син схопили зброю та сіли до пікапа, щоб наздогнати і затримати Арбері. Згодом до них приєднався Браян.

Тревіс Макмайкл, який здійсний фатальний вистріл, заявив, що відкрив вогонь для самооборони. За його словами, Арбері накинувся на переслідувачів із кулаками. Однак сторона обвинувачення стверджувала, що чоловіки спровокували смертельну конфронтацію, а жодник доказів причетності вбитого до неправомірної діяльності немає.

Браян зазнімкував момент сутички на камеру. На кадрах видно, як за 30 секунд до стрілянини Грег Макмайкл телефонує на спецлінію "911" і каже оператору своє місцепербування, вказуючи, що вулицею "біжить чорний чоловік". Згодом чути постріли.

Нині усім чоловікам загрожує довічне ув'язнення. Суддя вирішить, чи буде у підсудних можливість умовно-дострокового звільнення.

Associated Press

Мати Арбері Ванда Купер-Джонс подякувала присутнім за вирок. "Це був тривалий бій. То був важкий бій. Але Бог добрий", - сказала вона, додавши, що тепер її син спочиватиме з миром.

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Після оголошення вироку десятки людей, які зібралися під будівлею суду, обіймалися і плакали.

Адвокати Тревіса Макмайкла заявили, що і він, і його батько вважають, що вчинили правильно, влаштувавши гонитву. Попри це, підсудні шкодуючи через те, що трапилося з Арбері. Водночас вони планують подати апеляцію після Дня Подяки.

Тим часом президент США Джо Байден вказав, що вбивство Арбері стало "руйнівним нагадуванням" про те, скільки ще роботи належить зробити країні у боротьбі за расову справедливість.

Зауважується, що прокуратура не стверджувала, що причиною вбивства був расизм, однак федеральна влада звинуватила чоловіків у злочинах на ґрунті ненависті, стверджуючи, що вони переслідували та вбили Арбері, бо він був темношкірим.

Судовий розгляд у цій справі запланований на лютий.

На момент смерті Арбері вступив до технічного коледжу і готувався вчитися на електрика, як і його дядько.

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