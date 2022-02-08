Притулок Порошенкові і "дискримінація російськовних": що сказав Путін після перемовин з Макроном

Притулок Порошенкові і "дискримінація російськовних": що сказав Путін після перемовин з Макроном

Очільник країни-агресорки вчергове розкритикував політику "відкритих дверей" НАТО.

У Москві завершилася розмова президентів Росії та Франції Володимира Путіна та Еммануеля Макрона, яка тривали понад п'ять годин.

Що сказав очільник країни-агресорки після перемовин з Макроном, йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Путін відзначив. що переговори були корисними для обох сторін. Він зізнався, що домовився з Макроном ще раз переговорити, після того, як французький президент відвідає Київ.

"Гарантії безпеки" і НАТО

Путін звинувати США і НАТО у недотриманні гарантій безпеки.

"Ми продовжили обмін думками щодо запропонованих Росією позицій щодо довгострокових гарантій безпеки. Вони містять три основні ключові пункти: нерозширення НАТО на Схід, відмову від розміщення озброєння на російських кордонах і повернення стану Альянсу до 1997 року", — сказав він.

Президент країни-агресорки зізнався, що диспутував з Макроном щодо дій НАТО. Путіну не подобається політика "відритих дверей" Альянсу, він вбачає у цьому загрозу для РФ.

"Політику "відкритих дверей" НАТО є вільною інтерпретацією принципів Альянса, яка необхідна лише США, і можливо, деяким іншим членам", — вважає голова країни-агресорки.

Також Путін злякався, що НАТО у своїй стратегії назвало Росію противником.

Донбас і Мінські домовленості

Путін звинуватив Україну, що "Київ взяв курс на демонтаж Мінських домовленостей" і відмовляється від прямого діалогу з бойовиками на Донбасі.

"Нравится - не нравится, терпи, моя красавица", — сказав він, звертаючись до України щодо виконання Мінських угод. Путін вважає що альтернативу Мінську немає, тому його треба виконувати.

«Нравится - не нравится, терпи, моя красавица». Путин ёмко высказался о позиции Киева по минским соглашениям. pic.twitter.com/AWkQ9bEgjd — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 7, 2022

Голова країни-агресорки чомусь вирішив, що Україна вирішить "проблему на Донбасі" силою. Він налічив аж три спроби, коли Київ начебто намагався так вчинити.

Щодо стягування російських військ до кордонів — то тут Путін сказав, що Україна начебто також перекинула ближче до Донбасу понад 100 тис. військових.

Притулок Порошенкові

Володимир Путін заявив про готовність Росії надати політичний притулок чинному народному депутатові ВР та п'ятому президентові України Петру Порошенку,

Путін назвав надмірним переслідування експрезидента в Україні.

"Порошенко тоді іронзував з цього приводу. Сьогодні хочу підтвердити свої пропозиції, незважаючи на наші серйозні розбіжності щодо врегулювання на Донбасі", — сказав він.

"Дискримінація" російськомовних

Не міг президент країни-агресорки не згадати про улюблену байку Кремля: "переслідування російськомовних в Україні.

"Мене турбує те, що на законодавчому рівні в Україні закріплюється дискримінація російськомовного населення, якому відмовлено як у визнанні його корінним народом на його рідній землі, так і у використанні рідної мови", — скаржиться Путін.

"Україна нападе на Крим"

Президент країни-агресорки Володимир Путін доволі різко пригрозив Альянсу: "Ви що, хочете воювати з Росією".

Путін вважає, якщо Україну приймуть до НАТО, вона нападе на Крим, і це спричинить війну Альянсу і РФ.

"Уявіть, що Україна є членом НАТО. П'яту статтю НАТО не скасовано. Навпаки, Джо Байден сказав, що п'ята стаття є абсолютним імперативом. І буде виконуватися. Отже, виникне військова конфронтація з НАТО. Я хочу вас спитати, а ви хочете воювати з Росією? Ви хочете, щоб Франція воювала із Росією? Але так воно і буде", — відповів він на питання французького журналіста.

За словами Путіна, "переможця у конфлікті НАТО і Росії не буде".

Як раніше повідомляли, у понеділок, 7 лютого, президент Франції Еммануель Макрон прилетів до Москви.

Перед розмовою з Путіним він заявив, що потрібно бути реалістичними.

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