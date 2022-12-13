Прив'язав "ядерну ракету" до авто: росіянин влаштував пробіг, вимагаючи обстріляти Вашингтон

У Москві поліція зупинила автомобіль із імпровізованою ядерною ракетою "Сармат", власник якого закликав обстріляти Вашингтон.

Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza.

Власник прив'язав до свого старого автомобіля ВАЗ трубу, заявляючи, що це "ракета Сармат". На ній був напис із закликом обстріляти Вашингтон. Божевільний росіянин здійснював автопробіг від Казані до Москви. Раніше його авто поламалось дорогою до столиці РФ, тоді ініціатори кривавих закликів просили однодумців скинути їм гроші на ремонт авто та бензин.

До Москви авто таки доїхало, але його зупинив патруль поліції. Причини зупинки росіяни не повідомляють.

Інші ядерні істрерії у Росії

Всередині листопада праворадикальне російське політичне об’єднання НОД (“Национально-освободительное движение”) провело малолюдну, але гучну ходу в столиці Росії. Люди під червоними та “колорадськими” прапорами скандували цитату Путіна та вимагали завдати ядерного удару по Вашингтону.

Водночас військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія не може застосувати ядерну зброю проти США. Їхні ракети "Сармат" просто не можуть долетіти до Вашингтону. Військовий експерт наголосив, що пропаганда навчила росіян вірити у всемогутність їхньої держави, проте це не так.

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