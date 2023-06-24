Приватна армія Пригожина поповнилася новою зброєю: серйозна загроза для Путіна та Москви — Bild

У приватної армії російського воєнного злочинця Євгена Пригожина, який у ніч проти 24 червня розпочав бунт проти Кремля, з’явилася зброя, якої раніше не помічали.

Як стверджує аналітик німецького видання Bild Юліан Ріпке, це може свідчити, що до “вагнерівців” долучилися якісь підрозділи російських силових структур.

За його словами, ще кілька днів тому в угруповання не було тієї численної зброї, яку можна побачити у них на фото та відео під час захоплення російського міста Ростов-на-Дону та маршу на Москву.

Аналітик припускає, що “вагнерівці” могли додатково озброїтися, захопивши кілька військових баз за кілька годин до заколоту, або, що, на його думку, ймовірніше, насправді приватна армія Пригожина складається з більшої кількості бійців, ніж готові визнати в Кремлі.

Таким чином у Пригожина може цілком вистачити ресурсів, щоб успішно здійснити наступальну кампанію на Москву.

“У такому разі Путіну довелося б серйозно побоюватися за свою владу”, — робить висновок експерт.

Тим часом у Липецькій області РФ почали перекопувати автотраси, щоб не допустити військові колони найманців ПВК "Вагнер" до Москви.

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня найманці ПВК "Вагнер" під керівництвом олігарха Євгена Пригожина перетнули державний кордон Росії та увійшли до Ростова. "Вагнерівці" взяли під контроль адміністративні та військові об'єкти. Ватажок найманців повів їх походом на столицю Москву. ТСН.ua веде онлайн-трансляцію подій.

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