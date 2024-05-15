Приватний Boeing Трампа зіткнувся з бізнес-джетом в аеропорту Флориди: що відомо

Приватний Boeing 757 колишнього президента США Дональда Трампа врізався в інший корпоративний літак під час рулювання в міжнародному аеропорту Вест-Палм-Біч у Флориді.

Про це пише Reuters з посиланням на джерело.

Інцидент стався вночі у неділю, 12 травня.

"Під час рулювання крило зачепилося за припаркований і незайнятий корпоративний літак", – йдеться у заяві Федерального управління цивільної авіації (ФАУ).

У відомстві зазначили, що триває розслідування. У ФАУ не уточнили, кому належить літак.

Раніше повідомлялось, що Трампу загрожує увʼязнення через розголошення інформації про суд.

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