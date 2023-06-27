Приватний літак Пригожина сів у Білорусі - моніторинговий канал

Вранці 27 червня літак, який належить ватажку терористів ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, здійснив посадку на військовому аеродромі Білорусі, що під Мінськом.

Про це повідомляє моніторинговий канал "Беларускі Гаюн".

"Бізнесджет Євгена Пригожина (рег. номер RA-02795) здійснив посадку на військовому аеродромі "Мачулищі" під Мінськом о 07:40", - йдеться у повідомленні.

Також автори пабліку додають, що до Білорусі із Росії прилетів ще один бізнесджет BAe 125-800B Пригожина.

"Бізнес-джет BAe 125-800B з реєстр. номером RA-02878 вилетів із Санкт-Петербурга та приземлився на військовому аеродромі "Мачулищі" о 7:58", - зауважив тг-канал.

Літак Пригожина приземлився у Білорусі. ФОТО: скрин

Де перебуває Пригожин

Зауважимо, 26 червня моніторинговий канал "Белерускі Гаюн" повідомляв, що літаки Пригожина перебувають на території Росії. Перший бізнесджет BAe 125-800B (RA-02731) від 22 червня знаходиться у Москві. Другий, який і є у нього основним, Embraer Legacy 600 (RA-02795) вчора з Пітера літав на південь Росії і пізно ввечері повернувся Санкт-Петербург.

Тим часом Telegram-канал BRIEF у цей же день писав, що Пригожина помітили у готелі Green City, що у Мінську. Підтвердження цієї інформації не було.

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