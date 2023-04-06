“Привести Росію до тями”: Макрон звернувся до лідера Китаю через війну в Україні

Французький президент заявив, що війна в Україні повинна закінчитися не лише припиненням бойових дій, але й повагою до всієї української території.

У четвер, 6 квітня, під час державного візиту до Пекіна президент Франції Еммануель Макрон сказав своєму китайському колезі Сі Цзіньпіну, що розраховує на нього, щоб “привести Росію до тями” щодо війни в Україні.

Про це повідомляє France 24.

На зустрічі в Пекіні з китайським лідером Сі Цзіньпіном, близьким соратником російського президента Володимира Путіна, Макрон прагнув переконати Китай не підтримувати російську агресію в Україні та засудити дії РФ, які назвав “гуманітарними порушеннями”.

Виступаючи перед пресою президент Франції сказав, що він і Сі дійшли принципової згоди щодо необхідності мирних переговорів.

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При цьому Макрон заявив своєму китайському колезі, що побудова стійкого, довгострокового миру в Європі залежить від “набагато більш вимогливої розмови”, яка має бути проведена з Росією дипломатичними шляхами.

“Ми не просто хочемо припинення конфлікту, але й поваги до всієї української території”, - зауважив Еммануель Макрон.

Президент Франції також висловив переконання, що може розраховувати на те, що Китай спонукає Росію до розсудливості.

“Російська агресія в Україні завдала удару [міжнародній] стабільності. Я знаю, що можу розраховувати на вас, щоб привести Росію до розуму і всіх - за стіл переговорів. Нам потрібно знайти міцний мир”, - сказав у розмові з Сі глава французької держави.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом Франції Емануелем Макроном виступив за відновлення мирних переговорів задля врегулювання "української кризи". Він закликав почати їх "якнайшвидше".

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