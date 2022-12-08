"Привид російського саботажу": поляків попередили про ризик відключень світла й опалення взимку

У Польщі працюють над застосунком, який показуватиме, у який час можна користуватися енергоємними пристроями.

Цієї зими Польщі може загрожувати не лише відключення світла, а й опалення. Ризик зростає через застарілу енергосистему та небезпеку російської помсти за нафтове ембарго.

Про це заявив Якуб Віх юрист, журналіст, заступник головного редактора наукового сайту Energetyka24, пише WP Wirtualna Polska.

За його словами, хоч ціни на енергоносії для домогосподарств Польщі заморожені на 2023 рік, це не означає, що поляки не матимуть проблем, пов’язаних із функціонуванням енергосистеми.

Також читайте Через скільки часу в Україні можна відновити цілодобове електропостачання: відповідь експерта

Якуб Віх пояснив, що через погоду в мережу надходить значно менше енергії, виробленої відновлюваними джерелами, що змушує більше навантажувати традиційні електростанції.

"Ми вже бачимо, що відбувається в енергосистемах Німеччини та інших західних країн. Відновлювані джерела енергії, через погоду, не працюють. У них великі проблеми через відсутність вітру та хмарність. Це позбавляє нас джерел енергії", - висловився польський експерт.

Він додав, що потенційні дії Росії з дестабілізації енергетичної системи та стан польських електростанцій також є додатковими ризиками, який слід брати до уваги.

Чи буде у Польщі світло та опалення взимку

"Привид російського саботажу у відповідь на російське нафтове ембарго також нависає над нами", - сказав Якуб Віх.

Експерт також вказав на те, що Польща має "застарілу енергосистему, старі електростанції". За його даними, вже 70 блоків у Польщі мають змінити на нові, але вони ще працюють і "ризик виходу з ладу зростає".

"Це ті чинники, які можуть перерости в нашу енергетичну ситуацію, у контрольовані відключення електроенергії, і блекаут – дефіцит електроенергії", – попередив енергетик.

Вказується, що Польські електричні мережі працюють над застосунком, який показуватиме, коли можна користуватися енергоємними пристроями, наприклад, пральною машиною, пилососом чи праскою. Вищі ціни на електроенергію платитимуть підприємства, що, як вважають деякі польські політики, може обернутися хвилею банкрутств і поставити під загрозу робочі місця.

Нагадаємо, у Міноборони Польщі назвали вкрай високою ймовірність війни за своєю участю. Голова Міноборони наголосив, що зовнішня та оборонна політика Польщі має бути спрямованою на зміцнення відносин з однодумцями у всьому світі.

Своєю чергою голова МВС та адміністрації, координатор спецслужб Польщі Маріуш Камінський попереджав, що "Росія і Білорусь можуть розморозити гібридну війну з Польщею.

Тим часом Держаний департамент схвалив рішення продати Польщі додаткових 116 танків Abrams та боєприпасів для них. У Вашингтоні пояснюють, що це ще один крок для зміцнення військового потенціалу Збройних сил РП

Читайте також: