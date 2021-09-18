Привітав маму з днем народження: у США підліток вбив родину і собак, виклав фото в Мережу, а потім застрелився сам

Правоохоронці встановлюють мотиви кривавої розправи над рідними.

У штаті Техас в США 15-річний підліток застрелив своїх батьків та сестру, далі собак, які жили у будинку, а потім застрелився сам. Перед цим він виклав світлини кривавої розправи над рідними в соцмережі.

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Про це повідомляє The Sun.

Техаський хлопець-підліток опублікував жахливі фотографії своїх убитих родичів у соцмережі і погрожував нападом на школу. Місце проживання родини визначили, а до будинку одразу прибули правоохоронці. Втім, затримати злочинця вони не змогли, підліток застрелився до того, як копи змогли потрапити всередину.

Зазначається, що криваве вбивство сталося у день народження матері 15-річного школяра. Підліток вбив своїх батьків (батька 63 років, матері 53 роки) і молодшу сестру (13 років).

Правоохоронці намагаються встановити мотиви злочину.

Нагадаємо, що у Борисполі 32-річний син до смерті побив 50-річного батька. За словами сусідів, молодий чоловік і раніше піднімав руку на тата так, що той навіть лежав у лікарні після побиття.

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