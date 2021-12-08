"Приємний вечір" закінчився втратою пам'яті та всіх заощаджень: у Польщі українець витратив у нічному клубі майже мільйон гривень

"Приємний вечір" закінчився втратою пам'яті та всіх заощаджень: у Польщі українець витратив у нічному клубі майже мільйон гривень

Чоловік вважає, що йому у напій підсипали речовину, через яку він втратив пам'ять.

В одному з розважальних клубів Варшави українець за ніч витратив 120 тисяч злотих (806 тисяч гривень). На що саме пішли гроші, чоловік не пам'ятає.

Про це пише видання Mukachevo.net.

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Як з'ясувалося, чоловік разом з другом проходив повз клуб Go-Go. Зайти в середину їм запропонували дівчата, які стояли на вході. За словами українця, панночки побачили, що громадяни “напідпитку”, тому запропонували їм “продовжити приємний вечір” та пообіцяли безкоштовно пригостити їх першим алкогольним напоєм.

Пізніше українця запросили до якоїсь VIP-кімнати. А що було далі, громадянин не пам'ятає — він припускає, що йому могли підсипати якусь речовину, під дією якої він все забув. До того ж, нарікає він, перший алкогольний напій виявився аж ніяк не безкоштовним.

“Підозрюю, що мені щось підсипали у напій. Я перестав розуміти, що роблю. Мені підносили термінал, щоб я вводив PIN. Які там були суми — не розумів. Майже всі гроші, що були у мене на рахунку, зникли. Залишилося лише 400 злотих”, — розповів чоловік.

Щоб розібратися у ситуації, українець звернувся до правоохоронців. Зі свого боку клуб надав запис із камер спостереження. У результаті правоохоронці відмовилися відкривати кримінальне провадження та розслідувати інцидент. Водночас потерпілий вважає, що він — не перша жертва.

“Зібрані докази, показання потерпілого та його знайомого, відео з камер спостереження та показання працівників клубу не вказують на те, що було скоєно злочин. І навіть якщо в цій ситуації постраждалий перебував у нетверезому стані, він несе відповідальність за свої дії”, — повідомила представниця Окружного суду у Варшаві.

Нагадаємо, що президент Польщі запропонував збільшити сили НАТО на східному фланзі.

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