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Приїдуть до Москви: представники ПАРЄ перевірять, чи виконує Росія свої міжнародні зобов'язання

Приїдуть до Москви: представники ПАРЄ перевірять, чи виконує Росія свої міжнародні зобов'язання

Associated Press

Дводенний візит запланований на кінець липня.

Чи виконує Росія свої міжнародні зобов’язання – приїдуть перевіряти до Москви представники Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

Зокрема, двоє делегатів із Німеччини та Нідерландів зустрінуться з російським керівництвом та дипломатами. Усе це для підготовки доповіді, яку виголосять в залі ПАРЄ на наступних сесіях.

Ця європейська організація неодноразово засуджувала анексію Криму та агресію Росія на Донбасі. А також вимагала від Кремля припинити порушення міжнародного права.

Нагадаємо:

  • Меркель виступила з пропозицією запросити президента РФ Володимира Путіна на зустріч з лідерами країн ЄС. Також вона закликала ЄС створити формат для перемовин з Путіним. Іншого способу вирішити конфлікти канцлерка не бачить.
  • Президент Франції Еммануель Макрон підтримав пропозицію Меркель і заявив, що країнам-членам ЄС необхідний діалог з Росією. За його словами, такий діалог має бути "вимогливим" і потрібен він для "стабільності європейського континенту".
  • Водночас премʼєр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте засудила наміри деяких європейських лідерів запросити президента Росії Володимира Путіна на саміт лідерів країн-членів ЄС.
  • Саміту ЄС з Росією не буде: лідери Євросоюзу відкинули пропозицію Меркель зустрітися з Путіним.

Новини світу: представники ПАРЄ перевірять, чи виконує Росія свої міжнародні зобов’язання

Новини світу: представники ПАРЄ перевірять, чи виконує Росія свої міжнародні зобов’язання