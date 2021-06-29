Приїдуть до Москви: представники ПАРЄ перевірять, чи виконує Росія свої міжнародні зобов'язання

Дводенний візит запланований на кінець липня.
Чи виконує Росія свої міжнародні зобов’язання – приїдуть перевіряти до Москви представники Парламентської асамблеї Ради Європи.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.
Зокрема, двоє делегатів із Німеччини та Нідерландів зустрінуться з російським керівництвом та дипломатами. Усе це для підготовки доповіді, яку виголосять в залі ПАРЄ на наступних сесіях.
Ця європейська організація неодноразово засуджувала анексію Криму та агресію Росія на Донбасі. А також вимагала від Кремля припинити порушення міжнародного права.
Нагадаємо:
- Меркель виступила з пропозицією запросити президента РФ Володимира Путіна на зустріч з лідерами країн ЄС. Також вона закликала ЄС створити формат для перемовин з Путіним. Іншого способу вирішити конфлікти канцлерка не бачить.
- Президент Франції Еммануель Макрон підтримав пропозицію Меркель і заявив, що країнам-членам ЄС необхідний діалог з Росією. За його словами, такий діалог має бути "вимогливим" і потрібен він для "стабільності європейського континенту".
- Водночас премʼєр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте засудила наміри деяких європейських лідерів запросити президента Росії Володимира Путіна на саміт лідерів країн-членів ЄС.
- Саміту ЄС з Росією не буде: лідери Євросоюзу відкинули пропозицію Меркель зустрітися з Путіним.