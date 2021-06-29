Приїдуть до Москви: представники ПАРЄ перевірять, чи виконує Росія свої міжнародні зобов'язання

Приїдуть до Москви: представники ПАРЄ перевірять, чи виконує Росія свої міжнародні зобов'язання

Дводенний візит запланований на кінець липня.

Чи виконує Росія свої міжнародні зобов’язання – приїдуть перевіряти до Москви представники Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

Зокрема, двоє делегатів із Німеччини та Нідерландів зустрінуться з російським керівництвом та дипломатами. Усе це для підготовки доповіді, яку виголосять в залі ПАРЄ на наступних сесіях.

Ця європейська організація неодноразово засуджувала анексію Криму та агресію Росія на Донбасі. А також вимагала від Кремля припинити порушення міжнародного права.

Нагадаємо:

Новини світу: представники ПАРЄ перевірять, чи виконує Росія свої міжнародні зобов’язання

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