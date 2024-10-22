"Приїхали союзники": росіяни показали нове відео з військами КНДР

Бійці з КНДР прибули до військової частини 127-ї мотострілецької дивізії в селі Сергіївка.

У Мережі з'явилося ще одне відеопідтвердження присутності військових із Північної Кореї у Приморському краї Росії.

Відповідний ролик поширюють російські телеграм-канали.

Зокрема, канал ASTRA поширив відео, на якому, як стверджують за кадром його автори, зафіксовано прибуття північнокорейських солдатів на військову базу.

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"Приїхали з Північної Кореї красені-союзники. Сподіваюся, війна на цьому закінчиться", – промовляє автор відео якутською мовою.

Повідомляється, що бійці з КНДР прибули до військової частини 44980 127-ї мотострілецької дивізії в селі Сергіївка Приморського краю РФ.

Зображений на відео казармовий комплекс був відкритий у липні 2022 року і є найновішим у Приморському краї.

Зауважимо, що раніше OSINT-розслідувачі з "КіберБорошно" називали Сергіївку як локацію інших відео, на яких, ймовірно, зафіксовані північнокорейські військові.

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Нагадаємо, як заявив начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов, зараз на сході Росії проходять навчання майже 11 тис. військових з Північної Кореї. Вони будуть готові воювати в Україні вже 1 листопада.

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