"Прийнятний мир" до України принесе той, кого поважає Путін: напарник Трампа зробив гучну заяву

Джей Ді Венс вважає, що Камала Гарріс "боїться" і не здатна сісти за стіл переговорів з Путіним.

Кандидат Дональда Трампа у віцепрезиденти США Джей Ді Венс під час виступу на передвиборчому заході у Філадельфії у вівторок, 6 серпня, заявив, що до України потрібно "принести прийнятний мир".

Про це пише Deutsche Welle.

"Потрібно вірити у мир і потрібно принести мир в цей регіон світу", – заявив Венс.

Кандидат Трампа у віцепрезиденти вважає, що з цим завданням впорається лише перемовник, якого почує президент Росії.

"Якщо ви хочете принести мир в цей регіон, вам потрібен перемовник, якого Володимир Путін поважає. Чи тут хтось такий є? Очевидно, ми зараз – серед упередженої публіки, але чи хтось тут вважає, що Володимир Путін поважає Камалу Гарріс? Вона всіх вас боїться. І вона точно не зможе сісти в аудиторії з Володимиром Путіним та просувати прийнятний мир", – наголосив Венс.

Він також послався на якісь "звіти" і заявив, що Україні не вистачає військових, які готові воювати. При цьому Венс повторив вже відомі твердження Трампа, що війна в Україні не почалась би, якби той залишався президентом.

Кандидат у віцепрезиденти також пояснив, якими він бачить зовнішню політику США та лідера держави. За його словами Сполучені Штати має очолити політик, який "розуміє дипломатію, розуміє, що Америка має важелі перемовин, через які в якихось місцях можна відключити енергію чи перекрити доступ до неї там, де є погані хлопці, які відповідають за енергетичну політику".

Нагадаємо, Джей Ді Венс став однією з найпомітніших фігур серед республіканців, відзначившись, зокрема, критикою підтримки України. Його погляди на війну та відносини з Росією викликають занепокоєння серед партнерів України.

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