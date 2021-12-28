Прийняв віагру, а вона не захотіла сексу: 80-річний чоловік на Різдво вбив дружину

Прийняв віагру, а вона не захотіла сексу: 80-річний чоловік на Різдво вбив дружину

За даними італійських ЗМІ, жінка була родом з Молдови або України.

В Італії в селищі Фанано-ді-Градара, що у провінції Пезаро-е-Урбіно, 80-річний чоловік вбив 61-річну дружину, бо та відмовилась зайнятись з ним сексом.

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Про це повідомляють італійські видання ilfattoquotidiano.it та gds.it.

Вбив через відмову зайнятись з ним сексом на Різдво

За даними видання, трагедія сталась в ніч проти 26 грудня. Підозрюваний Віто Канджіні розповів поліції, що жінка обіцяла зайнятись з ним сексом на Різдво, проте відмовила.

"Вона мені обіцяла, я навіть прийняв віагру. Проте потім вона сказала "ні" та пішла спати. Я більше не міг це терпіти", - цитують італійські видання слова підозрюваного у вбивстві.

Покійна була родом з Молдови або України

Відомо, що після цього чоловік вихопив ножа та зарізав 61-річну дружину. Італійські видання повідомляють, що покійну звали Наталія Киричок. Вона 20 років прожила в Італії, де працювала в ресторані. Наразі точно невідомо, звідки родом була покійна. Одні ЗМІ стверджують, що із Молдови, інші - з України.

Чоловік зателефонував до роботодавця покійної і про все розповів

Покійна працювала в одному із італійських ресторанів. Наступного дня вона не прийшла на роботу. Тоді підозрюваний зателефонував до її роботодавця та повідомив, що "Наталія більше ніколи повернеться, бо він її вбив". Чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. На місце події прибули правоохоронці, які знайшли тіло закривавлене жінки у спальні.

Підозрюваний постійно ревнував дружину

Підозрюваний у скоєному зізнався, 80-річного чоловіка затримали та відправили до в'язниці. Його адвокат наполягає на психіатричній експертизі, оскільки вважає, що вбивство сталось через те, що жінка відмовила йому в інтимі. ЗМІ зазначають, що Віто Канджіні постійно ревнував свою дружину та звинувачував її у сімейних зрадах.

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