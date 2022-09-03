Прийшла до сусідів на барбекю: у Великій Британії оса у бокалі ледве не вбила жінку

73-річна Дженні Бутман із Великої Британії мало не загинула, коли оса, що залетіла в келих з вином, вжалила її в язик.

Жінці вчасно надали допомогу і це її врятувало.

Про це пише видання Metro.

Сусіди запросили жінку та її чоловіка на барбекю до саду свого будинку. Жінка пила вино і раптово відчула біль у ротовій порожнині.

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"Я виплюнула вино і відчула пекучий біль на язиці, він сильно розпух. Мені було важко дихати, тому що мої дихальні шляхи були перекриті, мене нудило, і я не могла дихати", — згадує Бутман.

За 25 хвилин на допомогу британці прибули парамедики. Вони зробили постраждалій три уколи адреналіну, а потім терміново доправили її до лікарні.

"Я думаю, тоді ми не усвідомлювали, наскільки все серйозно. Я попросила б відвести мене додому і поклала кубик льоду на язик. Лікарі сказали, що мені дуже пощастило", - зізналася Бутман.

Після лікування жінку відпустили додому.

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