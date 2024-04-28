Прийшли за цукерками на кладовище: у Росії підлітки розгромили могили загиблих в Україні окупантів

Школярі розповіли, що прийшли на кладовище, де поховано загиблого під час війни вітчима одного з них, за цукерками.

У російському Кузбасі (Сибір) троє підлітків розгромили надгробні портрети загиблих в Україні окупантів. Через це на школярів порушили кримінальну справу.

Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на ГУ МВС у Кемеровській області.

Зазначається, що пошкоджені могили учасників "СВО" виявили в селищі Промислова. Загалом було пошкоджено 18 могил.

"Поліцейські встановили та опитали місцеву мешканку, яка бачила і змогла описати школярів, помічених нею в районі кладовища. Крім того, співробітники поліції вивчили поширений у місцевих чатах запис із камери відеореєстратора автобуса, на якому виявилися зафіксованими троє дітей", - йдеться у заяві правоохоронних органів РФ.

Російські пабліки пишуть, що школярі розповіли, що прийшли на кладовище, де поховано загиблого під час війни вітчима одного з них. Вони хотіли зібрати цукерки, однак вирішили ще порозбивати камінням надгробні портрети.

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