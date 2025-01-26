Призупинення іноземної допомоги США: як це вплине на Україну

Після своєї інавгурації новий президент США Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.

Чимало світових програм розвитку опинилося під загрозою.

ТСН.ua розбирався, як указ Трампа вплине на Україну, та на що очікувати українцям.

Трамп призупиняє міжнародну підтримку

Державний департамент США у п'ятницю, 24 січня, видав наказ про "зупинку" всіх наявних та нових програм іноземної допомоги, згідно з наказом президента Дональда Трампа, пише Reuters.

У документі, складеному бюро іноземної допомоги Департаменту та підписаному держсекретарем Марко Рубіо, йдеться, що винятки зроблені лише для військового фінансування Ізраїлю та Єгипту. Жодних інших країн у службовій записці не згадується.

Також читайте Чи погодиться Трамп надати Україні гарантії безпеки від США: деталі від Bloomberg

Як, пише Associated Press в указі, який підписав Трамп, йдеться про те, що "індустрія і бюрократія іноземної допомоги не відповідають американським інтересам і в багатьох випадках суперечать американським цінностям" та "слугують дестабілізації миру в усьому світі, просуваючи в іноземних країнах ідеї, прямо протилежні гармонійним і стабільним відносинам усередині країн і між ними".

Своєю чергою, в Міноборони США пояснили, що указ не стосується безпекової допомоги, яка була виділена адміністрацією Байдена.

Американські посадовці пояснили, що контракти на виготовлення зброї для України були укладені адміністрацією Байдена в межах іншої програми – USAI, тому новий указ Трампа їх не стосується. Також не підпадають під його дію рішення, ухвалені Байденом за програмою PDA про постачання зброї з надлишків запасів армії США.

США припиняє програми з розмінування по світу

В електронному листі, який надіслала очільниця Управління скорочення озброєнь Карен Чендлер йдеться про те, що Державний департамент США зупиняє фінансування програм гуманітарного розмінування у всьому світі на три місяці, передає The New York Times.

Зокрема, у виданні зауважують, що кількість боєприпасів, що не вибухнули, несуть серйозну загрозу життю як місцевих жителів, так і американських військових.

У NYT підкреслюють, виходячи з даних Державного департаменту США, що такі програми зменшують кількість загиблих, сприяють відновленню сільського господарства та забезпечують продовольчу безпеку.

Зокрема, актуальною ця проблема є для України, великі території якої заміновані.

Додаткові роз'яснення щодо наступних кроків організації отримають у понеділок 27 січня, додали у NYT.

Який вплив матиме указ на Україну

Указ Держдепу США не стосується військової допомоги для України, повідомив кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш з посиланням на джерела у Пентагон

Нагадаємо, Україна отримує допомогу від США за трьома програмами – Presidential Drawdown Authority, Ukraine Security Assistance Initiative та Foreign Military Financing.

Указ Держдепу не стосується програм PDA, USAI та FMF.

"В Пентагоні мені повторно підтвердили, що жодних нових вказівок щодо припинення цих програм не надходило. Це означає, що контракти на виготовлення зброї за програмою USAI, оформлені адміністрацією Байдена, залишаються в силі. Також конкретний указ Трампа не впливає на будь-які раніше заплановані поставки зброї зі складів США за програмою PDA", – йдеться у повідомленні Яриша.

Також читайте США подумують про закупівлю зброї для України коштом заморожених активів Росії

Він уточнив, що технічно розпорядження Держдепу стосується програми військової підтримки FMF. Але фактично дві основні програми PDA та USAI, за якими ще продовжується виготовлення та постачання зброї для України, на цю мить залишаються працювати.

Кореспондент зауважив – теоретично вже заплановані постачання можуть зупинити в майбутньому, але для цього потрібна окрема процедура.

Як зазначив Яриш, замороження від Держдепу впливає на інші важливі невійськові програми, зокрема від агенції USAID. А їх в Україні вдосталь – це підтримка енергетики, відбудова інфраструктури, медична допомога, освіта, та інші напрямки.

"Що з цими програмами буде далі – поки неясно", – йдеться у заяві журналіста.

У виданні Reuters повідомляють, що припинення допомоги від США торкнеться проєктів Американської агенції з міжнародного розвитку в Україні (USAID)

Один із чиновників USAID, на правах анонімності розповів, що співробітникам, відповідальним за проєкти в Україні, було наказано зупинити всю роботу. Серед заморожених проєктів – підтримка шкіл та допомога у галузі охорони здоров'я, пише Reuters.

Допомога USAID Україні серед іншого йшла на забезпечення їжею, теплим одягом, житлом переселенців, вразливі категорії населення та людей у прифронтових територіях.

Завдяки американській допомозі, вдалося надрукувати 3,2 мільйона підручників для школярів молодших класів, передає BBC.

Українцям перекривають шлях до США

Остап Яриш також розповів, що є зміни у програмах для біженців з України, зокрема United for Ukraine (U4U).

"Віднині Міністерство нацбезпеки США ставить її на паузу. Заявки на притулок за цією програмою поки що розглядати не будуть. Детальніше, думаю, пояснять міграційні юристи", – написав Яриш.

"United for Ukraine» від вересня 2023 року дозволила понад 150 тисячам українців отримати тимчасовий прихисток у США за наявності фінансових спонсорів, пише видання NYT.

"Рішення передбачає перевірку всіх програм на відповідність новим критеріям, зокрема ініціативи для возз'єднання родин та підтримки дітей із Центральної Америки", – йдеться у матеріалі.

Що кажуть в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що військова допомога Україні не зупинена на тлі розпорядження Держдепу щодо "припинення роботи" міжнародної допомоги.

"Знаю, що було обмеження гуманітарних програм, програм для інституцій у всьому світі. Я сфокусований на військовій допомозі. Вона не зупинена", – сказав Зеленський 25 січня на брифінгу за підсумками зустрічі й президенткою Молдови Маєю Санду.

Теж саме зауважують у Центрі протидії дезінформації.

"Військова допомога США для України продовжується, зокрема за пакетами військової допомоги, які були ухвалені раніше», - йдеться у повідомленні.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що президент США пропонує виселити палестинців із Сектору Гази.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.