"Про це не може бути й мови": Росія відкинула пропозицію Туреччини стати посередником між Зеленським та Путіним

"Про це не може бути й мови": Росія відкинула пропозицію Туреччини стати посередником між Зеленським та Путіним

У Кремлі продовжують повторювати, що Росія нібито "не є стороною цього конфлікту".

Росія відкинула пропозицію Туреччини стати посередником у вирішенні російсько-української війни, назвавши це "внутрішньоукраїнським конфліктом".

Про це в середу на брифінгу заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, пише ТАСС.

"Ні про яку посередницьку роль Туреччини між Росією та Україною щодо врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту не може і йтися", - сказала вона.

При цьому дипломат нагадала, що нібито "Росія не є стороною цього конфлікту", наголошуючи, що "його учасниками є Київ та Донецьк з Луганськом".

"Ми, безумовно, вдячні турецькій стороні і зокрема президенту Туреччини за прагнення сприяти внутрішньоукраїнському врегулюванню. Важливим кроком у цьому напрямку міг би стати його (Ердогана - ред.) внесок у переконання української влади відмовитися від агресивних планів щодо Донбасу, нарешті розпочати виконувати мінські домовленості у прямому діалозі з представниками Донецька та Луганська", — додала Захарова.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував роль посередника між Зеленським та Путіним. В українському МЗС схвально відреагували на таку пропозицію, зазначивши, що "вітатимуть будь-які ініціативи задля завершення військового конфлікту на сході країни та повернення тимчасово непідконтрольних територій".

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