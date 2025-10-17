"Про Ярослава Мудрого і Хмельницького": Путін влаштував Трампу історичну тираду на Алясці

Путін і Трамп / © Associated Press

Під час зустрічі на Алясці очільник Кремля Володимир Путін розповідав президенту США Дональду Трампу про князя Ярослава Мудрого та гетьмана Богдана Хмельницького.

Про це повідомляє Financial Times.

На початку зустрічі Путін одразу відхилив пропозицію США про скасування санкцій в обмін на припинення вогню та заявив, що прийме лише капітуляцію України.

Після цього Путін промовив «беззмістовну історичну тираду».

Очевидці стверджують, що Трамп був приголомшений.

Президент США кілька разів «підвищив голос» і в якийсь момент «навіть пригрозив піти».

Зрештою Дональд Трамп скоротив зустріч та скасував запланований обід з Путіним, на якому делегації мали обговорити економічне співробітництво.

Нагадаємо, 16 жовтня Дональд Трамп поговорив телефоном з Володимиром Путіним. Лідери вирішили зустрітися в Будапешті, щоб, як заявив президент США, «подивитися, чи зможемо ми покласти край цій „безславній“ війні між Росією та Україною».