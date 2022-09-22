Про Медведчука - ні слова: у Росії нарешті прокоментували масштабний обмін полоненими

У Росії прокоментували обмін полоненими з Україною, під час якого РФ повернула 55 своїх вояків. При цьому про кума російського диктатора Віктора Медведчука, на якого обміняли 200 українських героїв, у зведенні Міноборони РФ навіть не згадали.

Наразі російських злочинців доставили на територію Російської Федерації і помістили в медичних установах Міноборони Росії.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони РФ.

У російському Міністерстві оборони заявили, що обмін полоненими був "складним". Мовляв, в українському полоні російським воякам, які вбивали невинних українців, нібито "загрожувала смертельна небезпека". Тепер же росіянам "дозволили" зв'язатися із родичами.

При цьому у зведенні Міноборони РФ не сказали жодного словами про кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, якого обміняли на 200 українських захисників.

Нагадаємо, 21 вересня відбувся історичний обмін полоненими - Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, серед них є воїни "Азову" (фото).

200 наших героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

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