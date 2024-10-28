"Про НАТО можна забути": дипломат пояснив, куди тепер дрейфуватиме Грузія

Якщо владі Грузії вдасться утриматись і вибори до парламенту будуть легітимізовані, то про рух Грузії до НАТО можна забути.

Таку думку в етері Еспресо висловив грузинський дипломат Арчіл Цинцадзе.

"Вже підраховано понад 99% бюлетенів і "Грузинська мрія" набирає понад 55% голосів. Якщо ця партія залишиться при владі, то країна, гадаю, не зовсім буде рухатись до Європи. Гадаю, що країна буде дотримуватись такого собі нейтралітету, який дуже подобається Російській Федерації. Водночас Грузія не буде масштабно посилювати свою співпрацю з Росією. Оскільки, я впевнений, що в Грузії залишається велика кількість громадян, які просто не дозволять дрейфувати країні у бік РФ", - заявив він.

Дипломат зазначив, що подальший розвиток подій у Грузії буде залежати від спроб легітимізувати вибори.

"Ще хотів зазначити, що в цій ситуації багато чого залежить від позиції Заходу. Зокрема, чи на Заході нададуть можливість "Грузинській мрії" легітимізувати вибори. Також й в опозиції є чимало демократичних інструментів, щоб не дати "Грузинській мрії" легітимізувати результати цих виборів", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр Грузії заявив, що новий уряд затвердять попри протести опозиції.

Крім того, ми раніше інформували, що грузинська опозиція не визнає результати голосування і скликає акції протесту.

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