"Про різні патогени і "комарів": представник Албанії у Радбезі ООН втомився слухати пропаганду Росії

Посол Албанії в ООН Феріт Ходжа заявив, що втомився від засідань, які скликає російська делегація щодо "біолабораторій" та "бойових комарів" в Україні.

Про це він красномовно сказав на засіданні Радбезу ООН.

"Це вже 4 або 5 засідання, я вже заплутався... Одна і та ж делегація скликає з тієї ж теми ці засідання з нікчемним результатом. Раді безпеки нічим більше зайнятися? Ми вже давно слухаємо заяви РФ, але в черговий раз сьогодні підтвердили, що жодних доказів цим словам Росії не існує, ми не можемо підігравати цій пропаганді просто тому, що РФ вважає за краще виступати, впиваючись своїми промовами і спотворює реальність", - сказав Ходжа.

Він також заявив, що немає жодного порушення з боку України та США. в тому числі, про різні патогени і "комарів".

"Цікаво, як ці "комари" проводили б відмінності між росіянами та українцями"", - додав він.

Нагадаємо, в Росії звинувачують Україну у нібито підготовці “бойових комах”, які будуть інфікувати росіян “небезпечними інфекціями”. Зокрема, ідеться про комарів, кажанів та птахів. Свою нову дезінформаційну кампанію Кремль почав у неділю, 23 жовтня, із заяви їхнього Міноборони.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив: РФ спеціально використовує тактику залякування ядерною зброєю та "брудною бомбою". Адже російська армія зазнає поразки на полі бою. Своїм залякування Кремль намагається заморозити бойові дії в Україні.

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