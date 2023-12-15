Про що брехав Путін під час "прямої лінії" та чому заяви не принесли політичних сенсацій: розбір The New York Times

Під час виступу він знову звинувачував в усьому Захід, заспокоював росіян та говорив про війну проти України.

У четвер, 14 грудня, диктатор Володимир Путін провів щорічну пресконференцію та так звану "пряму лінію", відповідаючи на запитання журналістів та самих росіян. Більшість запитань під час "прямої лінії" не виводили на великий екран, однак деякі з них все ж потрапило на очі преси. Зокрема, про те, чому реальність політиків Росії відрізняється від дійсності самих жителів.

Теми, які цікавили росіян і які проігнорував Путін, можна розділити на три напрямки: економіку, політику, війну. Диктатор відповідав на запитання лояльних прокремлівських ЗМІ та ігнорував запити росіян.

Дехто також відправив риторичні запитання:

Чому ваша реальність розходиться з нашою дійсністю?

Коли росіяни будуть їсти чорну ікру?

Коли пенсіонери отримають 13 пенсію?

Видання The New York Times проаналізувало деякі моменти під час "прямої лінії".

"Впевненість російського лідера виявилася повною мірою. Путін сказав, що його цілі в Україні не змінилися: "демілітаризація" та "денацифікація" країни. Це ті самі нечіткі та необґрунтовані виправдання, які він використовував, починаючи від вторгнення майже два роки тому, але тепер Путін перебуває у становищі відносної сили", - пишуть журналісти.

Хоча російський лідер повторив, що він "відкритий до мирних переговорів", він не висловив жодногонатяку на готовність до компромісу.

"Мир настане, коли ми досягнемо своїх цілей", - сказав Путін.

Путін готовий до "угоди" щодо звільнення двох американців, затриманих у Росії.

Вперше Путін прокоментував затримання Евана Гершковича, кореспондента The Wall Street Journal, якого підозрюють у шпигунстві.

"Ми хочемо укласти угоду, але вона має бути взаємоприйнятною для обох сторін", — сказав Путін, маючи на увазі Гершковича та Пола Велана, колишнього морського піхотинця та керівника компанії, який відбуває 16-річний термін ув’язнення за шпигунство.

Незважаючи на шквал міжнародних санкцій, російська економіка відновила свій довоєнний розмір і, як очікується, цього року зросте приблизно на 3%, оскільки значне збільшення військових витрат стимулює виробництво, а брак робочої сили змушує підвищувати зарплати.

Однак інфляція різко зросла від весни, і Путін визнав у четвер, що цього року вона може досягти 8%.

"Відображаючи суспільне занепокоєння щодо цін, у російського лідера запитали, що він планує робити зі стрімким зростанням вартості яєць. Путін відповів непристойним жартом, перш ніж вибачитися за те, що його уряд не впорався з цією проблемою", - зазначають журналісти.

На тлі міжнародного засудження катастрофічних втрат серед цивільного населення внаслідок війни Ізраїлю проти ХАМАСу Путін намагався провести різницю між діями російської армії та діями ізраїльських сил.

"Подивіться на спеціальну військову операцію і подивіться, що відбувається в Газі, і відчуйте різницю, — сказав Путін. - Нічого подібного в Україні не відбувається".

Цікаво, що диктатор передбачив, що відносини зі Сполученими Штатами можуть колись покращитися: "Що стосується Сполучених Штатів, то ми готові будувати з ними відносини. Ми віримо, що світ потребує США".

У зв’язку з наближенням виборів Путін, здавалося, не мав наміру проводити кампанію.

Президентські вибори в Росії майже не згадувалися, що свідчить про те, що Путін може вважати результат перегонів наперед вирішеним.

"Оскільки політична система перебуває під його твердим контролем, Путін, як очікується, виграє ще один шестирічний термін на виборах у березні", - додало видання.

До прямого етеру виступу президента РФ потрапило дві фрази, на які також не пролунало відповіді чи коментарів:

Хто після вас буде президентом?

Я розумію, що чудес не буває, але дуже хочу

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