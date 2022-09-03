Про що цілий тиждень брехала російська пропаганда: дайджест фейків, зібраних РНБО

Російські пропагандисти протягом тижня, що минає, брехали про ліквідацію льотного складу Повітряних сил України, про обстріли Запорізької АЕС з боку ЗСУ, газ, атаки на Харків і не тільки.

Зокрема, вкотре заявою про "біолабораторії" відзначилася речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Про це йдеться в дайджесті тижневих фейків, які для ТСН.ua зібрав Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Фейк:

Російські засоби масової пропаганди з посиланням на анонімні військово-дипломатичні джерела повідомили, що "повітряно-космічні сили РФ фактично ліквідували кваліфікований льотний склад Повітряних сил України… [тепер] Київ задіяв колишніх курсантів, яких збивають на першому-другому бойовому вильоті".

Спростування:

Незважаючи на те, що російські пропагандисти продукують фейки, покликані деморалізувати особовий склад Повітряних сил ЗСУ, українські пілоти продовжують успішно виконувати бойові завдання. І підтвердженням чому слугують щоденні повідомлення про зниження ворожих повітряних цілей.

У цьому разі російська пропаганда використала дезінформаційний механізм "анонімний авторитет", за якого ім’я авторитета не повідомляється. У цьому випадку йдеться про "анонімні військово-дипломатичні джерела". При цьому може відбуватися цитування документів, оцінок експертів, звітів, свідків та інших матеріалів, необхідних для більшої переконливості.

Фейк:

У Міноборони РФ заявили: "київський режим продовжує провокації для створення техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. Для завдання удару по території ЗАЕС ЗСУ застосували безпілотник…, [який вдалося] збити під час наближення до спецкорпусу №1, де зберігаються тверді радіоактивні відходи".

Спростування:

В інтерв’ю українській службі "Голосу Америки" міністр оборони України Олексій Резніков висловив чітку позицію щодо обстрілів Запорізької АЕС: "Нам немає сенсу цього робити, тому що сьогодні ми розуміємо увесь рівень ядерної небезпеки по відношенню до людства. Ми пережили в 1986 році Чорнобильську трагедію. Саме українці знають, що таке Чорнобильська трагедія. Скільки людей загинуло потім від цього випромінювання. Тому ми б’ємо в усі дзвони і просимо втрутитися не лише МАГАТЕ, а й всю міжнародну спільноту, вплинути, щоб це не було черговою причиною ядерної катастрофи в Європі".

Маніпуляція:

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що "РФ готова виконувати свої зобов’язання щодо постачання газу, [однак] дії ЄС щодо газової проблеми складно збагнути та неможливо пояснити, і за них доводиться платити простим європейцям".

Спростування:

У відповідь на призупинення постачання російського газу до Європи пресслужба ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" повідомила: "якби "Газпром" поводився як надійний партнер, він легко б знайшов можливість доставити необхідні обсяги газу своїм замовникам. Існує декілька альтернативних маршрутів, зокрема, через українську ГТС, яка має більш ніж достатні вільні потужності. Проте, як доводить Центр глобалістики "Стратегія ХХІ", використовуючи документи російського монополіста, призупинення "Північного потоку-1" – це частина газової війни Росії, а її цілі – політичні. Адже заяви "Газпрому" про нібито технічні проблеми та вихід з ладу одразу чотирьох ГПА викликають сумніви".

Фейк:

Російські ЗМП повідомили, що в центрі Харкова "було атаковано об’єкти, де дислокуються ЗСУ… [однак] українська сторона показала лише частину пошкоджених будівель, приховавши реальні цілі ЗС РФ… така тактика спостерігається від початку [війни], що підтвердила організація Amnesty International у своїй великій доповіді".

Спростування:

Відповідно до офіційного повідомлення Харківської обласної прокуратури, 30 серпня російська армія вкотре обстріляла житлові квартали Харкова. Під обстрілом опинився Шевченківський район. Пошкоджено кілька будинків та автомобілів, дитячий садок і парк відпочинку. Внаслідок обстрілу загинули чотири людини, ще 11 отримали поранення. Попередньо, обстріл здійснювався з артилерійської установки.

Що ж до одіозної доповіді неурядової організації Amnesty International, то радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив: "шкода, що така організація, як Amnesty International, бере участь у цій кампанії з дезінформації та пропаганди".

Маніпуляція:

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Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що "Москва розглядає заяву Державного департаменту США з біологічної безпеки (спільна заява США, Грузії, України та ще кількох країн – ред.) як частину пропагандистської кампанії, спрямованої на подальші військово-біологічні дослідження Пентагону під прикриттям мирної діяльності".

Спростування:

США, побоюючись, що часте повторення заяв про біологічну зброю може свідчити про те, що Москва сама планує використати таку зброю, провівши в Україні операцію під "фальшивим прапором", виступили з відповідною заявою.

Так, колишня прессекретарка Білого дому Джен Псакі назвала російські звинувачення "безглуздими" та заявила, що США не розробляють і не володіють такою зброєю: "тепер, коли Росія висунула ці неправдиві заяви, а Китай, здається, схвалив цю пропаганду, ми всі повинні стежити за тим, що Росія, можливо, застосує хімічну чи біологічну зброю в Україні або здійснить операцію під "фальшивим прапором".

Нагадаємо, СБУ викрила у Львові проросійських агітаторів, які працювали на бойовиків "ЛНР".