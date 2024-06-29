Про що домовилися Путін та Кім Чен Ин: у господаря Кремля було дві мети – Портников

Під час поїздки до КНДР російський президент Володимир Путін міг запропонувати Кім Чен Ину спровокувати конфлікт з Південною Кореєю, а також відправити північних корейців на окуповану територію України. За згоду на обидві пропозиції господарю Кремля доведеться чимось заплатити.

Таку думку висловив політичний оглядач та журналіст Віталій Портников в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Абсолютно допускаю, що Путін міг їздити до Північної Кореї з двома цілями. Перша ціль – спровокувати Кім Чен Ина на якусь війну з Південною Кореєю, може, гібридну, але з постійним підтриманням напруженості. Це абсолютно реальна річ", - припустив він.

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Другою метою цього візиту, на думку журналіста, могло бути бажання Путіна досягти домовленості про те, щоб якась частина північнокорейських військових потрапила на окуповану територію України.

"Уся ця династія Кімів постійно торгує північними корейцями як своїми рабами, яких весь час кудись надсилають працювати. За великим рахунком ці військові, які будуть надіслані до України, якщо це взагалі відбудеться, то їх ніхто не буде питати. Але Кім Чен Ин за це може отримати гроші від Росії", - зауважив Портников.

За його словами, в путінсько-кімівських перемовинах був важливим саме такий сюжет: війська за гроші та, можливо, конфлікт з Південною Кореєю за гроші.

"Путін за все це збирається платити. Виникає питання – чим? І це вже хороше питання", - розмірковував журналіст.

Головна новина світу! Путін у Кім Чен Ина! Чого треба боятись?

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали у Пхеньяні договір "про всеосяжне стратегічне партнерство". Зокрема, він частково спрямований на військово-технічну співпрацю Москви та Пхеньяна і є доказом спільної боротьби проти Заходу.

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