Про що можуть розмовляти Сі Цзіньпін та Путін на зустрічі наступного тижня

Якщо візит відбудеться, то його метою стане демонстрація не союзу з Росією.

Можливий візит лідера Китаю до Росії продемострує не союз з Росією, а протистояння США.

В ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua про це розповів політолог Володимир Фесенко.

"Вся наявна інформація свідчить про те, що тривають переговори про такий візит (Сі Цзіньпіна до Москви - ред.). Росіяни давно хочуть, щоб китайський лідер приїхав до Росії", - зазначив експерт.

За його словами Сі Цзіньпін наразі виконав всі внутрішні завдання. Він переобраний на третій термін. Він став першим китайським лідером за останні 40 років, який порушив принцип зміни поколінь. Раніше кожних 10 років відбувалася зміна керівництва.

"Сі Цзіньпін став перший, хто порушив ці правила. Це означає, що в Китаї починається нова епоха. Чим це закінчиться важко сказати. Ми бачимо прагнення Китаю до світового лідерства. Раніше такого не було", - сказав Фесенко.

Якщо раніше Росія прагнула розподілу сфер впливу, зараз на роль світового лідера претендує Китай.

"Так, будуть обговорювати війну в Україні: коли і як вона може завершщитися, відносини з США, питання продовольчої безпеки тощо. Мета КНР - продемонструвати американцям, що у Китая є такий ресурс, яким він може скористатися в протистоянні США, як Росія. Такої ситуації ще не було рік тому. Зараз Росія лише молодший партнер Китаю. Але це не означає, що Китай буде підтримувати Росію", - зазначив Фесенко.

Нагадаємо, що 13 березня очільник Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що незабаром планує перемовини зі Сі Цзіньпіном. Точної дати переговорів з лідером КНР він не назвав.

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