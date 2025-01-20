Про що свідчить дивне мовчання Трампа про Україну – аналіз CNN

У виданні припускають, що, ймовірно, Трамп усвідомив, що завдання важке, і його мета легкої перемоги знаходиться за межами його безпосередньої досяжності.

Новоспечений президент Дональд Трамп не згадав про Україну під час свого першого звернення до американців після приведення до присяги.

Що свідчить відсутність згадок про Україну в інавгураційній промові нового очільника Білого дому, пише CNN.

"Ми будемо вимірювати свій успіх не лише битвами, які ми виграємо, але й війнами, які ми закінчуємо, і, що найважливіше, війнами, у які ми ніколи не беремо участі", — сказав Трамп.

Це було найближче до того, щоб згадати про Україну, яка протягом багатьох місяців виглядала найамбітнішим напрямком його зовнішньої політики. Видання нагадує, що під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв встановити мир до своєї інавгурації, потім протягом 24 годин після того, як став президентом, а потім останнім часом протягом шести місяців.

Натомість в інавгураційній промові згадувалися Панама, Китай, Мексика, Ізраїль і навіть Марс, а Україна — разом із Росією — ні.

Є багато способів інтерпретації мовчання, але на думку спадають два найбільш помітні. Перший варіант: тепер, коли Трамп фактично має виконавчу владу, він більше не хоче коментувати свою позицію та графік припинення війни. Це найбільш зріла і раціональна причина цього пропущення. Завдання досить складне і без гучного годинника очікування президента, що цокає на задньому плані.

"По-друге, Трамп усвідомив, що завдання важке, і його мета легкої перемоги знаходиться за межами його безпосередньої досяжності. Можливо, він готовий погодитися на складний і тривалий процес, який зрештою відповідає найсміливішим мріям Володимира Путіна: що Трамп і його союзники втрачають енергію, єдність і терпіння через конфлікт і погоджуються на неохайне, неточне закриття, що йде на користь ненажерливому апетиту Москви до руйнування та території", — зазначають у виданні.

Раніше колишній голова МЗС Павло Клімкін пояснив, чому Трамп у промові не згадав Україну.

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