Про що знов домовляються Путін і Лукашенко: російський опозиціонер розповів про наміри очільника Кремля

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та глава РФ Володимир Путін зустрілися для перемовин. Ймовірно, основним питанням стане ядерна зброя.

Колишній депутат російської Держдуми і бізнесмен Ілля Пономарьов прокоментував ситуацію "УНІАН".

За його словами, Лукашенко хоче домовитися з Путіним про передачу своїй країні ядерної зброї.

Лукашенко давно докладає зусилля до того, щоб зробити Білорусь фактично ядерною державою.

На думку Пономарьова, президент Росії розуміє, що ядерна зброя "така двосічна річ", яка може бути повернута і проти Москви, тому ця тема буде у підвішеному стані.

"Так, Лукашенко дуже хоче з Путіним домовитися про ядерну зброю, тому що це фактор його захисту від Заходу. Тож, він давно докладає до цього зусилля, щоб де-факто стати ядерною країною і відповідно, щоб жодна західна держава не могла зайти на його територію. Але Путін же прекрасно розуміє, що це ж така двосічна річ... тому, думаю, що йому не вдасться на цю тему домовитися", - сказав Пономарьов.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден попередив Путіна про те, що застосування зброї масового ураження в Україні матиме для Росії серйозні наслідки і закликав не робити цього.

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