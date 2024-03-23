Про теракт у Москві заздалегідь попереджали не тільки західні дипломати: ексклюзив ТСН

Про масштабний теракт у підмосковському "Крокус Сіті", внаслідок якого загинули 80 людей, попередив напередодні представник Комітету Інгуської незалежності Магомед Торієв.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН журналістці Оксані Радіоновій.

Він наголосив, що Росія - це держава-народоїд і вона живе тим, що їсть народи.

"Зараз у нас є інформація, що Росія готує серію терактів. Постраждають іноземні громадяни, щоб потім звинуватити нас, інгушів, у цьому. Щоб потім на підставі цих терактів добиватися від Євросоюзу, світу, визнання нас терористами", - розповів він.

Нагадаємо, раніше посольство Сполучених Штатів у РФ повідомили про можливі теракти у Москві.

Що відомо про теракт у "Крокус Сіті"

У залі "Крокус Сіті Холл" у Підмосков'ї сталася стрілянина під час концерту гурту "Пікнік". У будівлі також пролунав вибух, після цього почалася пожежа. Наразі відомо про понад 80 загиблих і понад 100 поранених.

Головне управління розвідки при Міністерстві оборони Україні заявило, що теракт у підмосковному Красногорську - це спланована і свідома провокація російських спецслужб за вказівкою Путіна.

Тим часом заступник очільника Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив ще, якщо буде встановлено причетність Києва і його "натхненників", то усі мають бути "знайдені та безжально знищені, як терористи".

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