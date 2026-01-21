"Про це краще мовчати": Трамп натякнув на секретну зброю США

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні унікальні види озброєння, про існування яких не знає жодна інша країна світу.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу NewsNation, відповідаючи на запитання журналіста щодо можливого застосування так званої звукової зброї під час нещодавньої військової операції США у Венесуелі.

“Ні в кого більше цього немає. У нас є зброя, про яку ніхто не знає. Мабуть, краще про це не говорити”, – заявив Трамп.

Реклама

Раніше повідомлялось, що під час захоплення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро американські військові знешкодили сотні бійців, використовуючи невідомі технології.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабельйо повідомив, що внаслідок операції США із затримання президента Ніколаса Мадуро загинули 100 осіб.

Також раніше стало відомо, що Міністерство оборони США понад рік випробовує пристрій, який, за версією окремих слідчих, може бути пов’язаний із так званим “гаванським синдромом” – серією загадкових захворювань серед американських дипломатів, військових і співробітників спецслужб.