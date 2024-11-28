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Про вагітність та рак дізналась в один день: жінка зворушила своїм вчинком

Про вагітність та рак дізналась в один день: жінка зворушила своїм вчинком

Дебора Ваніні встигла лише 2 місяці побути у колі родини / Фото: thesun.co.uk

Жінка зробила вибір між народженням дитини та лікуванням раку.

38-річна жінка з Італії померла від раку після того, як постала перед нестерпним вибором: врятувати власне життя або свою ненароджену дитину.

Про це пише видання thesun.co.uk

Дебора Ваніні відмовилася від лікування після того, як лікарі поставили їй ультиматум, заявивши, що ліки, швидше за все, вб'ють плід.

Жінка про вагітність та рак 4-ї стадії дізналась в один день. Лікарі сказали Деборі, що хвороба вже поширилася такою мірою, що їй знадобиться велика кількість ліків, які ймовірно вб'ють її ненароджену дитину. Тоді майбутня мати відмовилась від лікування, щоб народити.

У вересні вона народила маленьку Меган разом зі своїм партнером Массімо. Меган народилася передчасно на 35-му тижні в лікарні в Мілані. Жінка назвала свою доньку дивом та подякувала їй за те, що вона народилась. 

Дебора провела два щасливих місяці з Меган і Массімо, поки повна сім'я насолоджувалася останніми тижнями спільного життя. Згодом жінка померла. 

Нагадаємо, вдівець через рік після смерті дружини приніс додому нібито її дитину, щоб отримати спадщину

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