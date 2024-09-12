"Пробили дно": уряд Угорщини залишив частину біженців з України без даху над головою

Угорська влада порушила законодавство Євросоюзу та видала "драконівську постанову", яка скасовує державне фінансування притулку для біженців із західної України, в результаті чого велика кількість людей лишилась без даху над головою.

Про це йдеться у звіті Human Rights Watch.

Угорський Гельсінський комітет повідомив, що через дію уряду постраждали близько 3 000 біженців з України, більшість з яких — жінки й діти.

"Уряд Угорщини пробив нове дно, прийнявши це жорстоке рішення, що викидає на вулиці тисячі людей, які втекли від війни в Україні. Європейська комісія повинна використати всі наявні в її розпорядженні інструменти, щоб змусити Будапешт скасувати цю постанову і виконати свої обов'язки як країни-члена ЄС", - заявила старший дослідник Human Rights Watch питань Європи та Центральної Азії Лідія Галл.

Постанова уряду Віктора Орбана обмежує доступ до житла, що фінансується державою, українським біженцям, надаючи таке право особам, які зареєстровані на території, що її угорська влада вважає охопленою війною. Ця постанова вказує, що українські біженці, зареєстровані на територіях, які угорський уряд вважає безпечними для повернення, позбавляються права на житло, фінансоване державою Угорщина.

В організації нагадали, що постанова порушує Директиву ЄС про тимчасовий захист 2001 року, яка набула чинності в березні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і яка вимагає від країн-членів ЄС надавати тимчасовий захист і допомогу всім біженцям з України.

Крім того, постанова суперечить рекомендаціям Управління Верховного комісара ООН з прав людини, в якій нема різниці між регіонами країни, яка охоплена війною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що угорська компанія домовилася про постачання російської нафти через Україну.

Крім того, ми раніше інформували, що в Естонії змінили умови компенсації оренди житла для українців.

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