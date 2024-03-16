"Проблема нікуди не зникне": російські пропагандисти пропонують власникам НПЗ самостійно захистити їх ППО

Удари по нафтопереробних заводах на території РФ стають дедалі частішими. Через це російські Z-пропагандисти пропонують їхнім власникам самостійно встановити над об'єктами ППО.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Російські Z-пропагандисти пропонують власникам НПЗ у Росії самостійно встановити над об'єктами ППО

Зокрема, йдеться про захист за допомогою аеростатів з натягнутими мережами.

Російські Z-пропагандисти пропонують власникам НПЗ у Росії самостійно встановити над об'єктами ППО

Атак на НПЗ по всій Росії не припиняться

Як пише російський пропагандистський телеграм-канал "Воевода Вещает", здебільшого контрольний пакет акцій НПЗ належать державі, проте багато в чому вони приватні. Звичайно ж, вони належать дуже не бідним людям, з хорошим адміністративним ресурсом. Сьогодні Міноборони, наголошується у повідомленні, фізично не зможе поставити біля кожного НПЗ чи сховища "Панцир"/"Тор", мовляв, вони дуже потрібні на фронті.

Російські Z-пропагандисти пропонують власникам НПЗ у Росії самостійно встановити над об'єктами ППО

"А от люди, власники цього палаючого бензину/дизеля/кероса/нафти, маючи серйозні фінансові ресурси, могли б давно звернути увагу на бази зберігання з величезною кількістю "Шилок" і "Тунгусок". Домовиться та сплатити їхній капітальний ремонт. Так-так, зі своєї великої кишені. Вирішити питання із розрахунками. Чи це будуть військові, чи представники різних ПВК. Судячи з чергових кадрів із Рязані, 2 "Шилки" а 2 чоловіки з ПЗРК, повністю б убезпечили НПЗ", – резюмував пропагандист.

Нагадаємо, атаки на російські нафтопереробні заводи значно вплинули не експорт бензину.

Читайте також: