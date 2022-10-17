"Проблема одна - як за пляшкою збігати": в окремому регіоні Росії мобілізованих відправили додому через алкоголізм

Чоловіків, які мають проблему з алкоголем, примусово лікувати не будуть.

У РФ, а саме, у Забайкальському краї, мобілізовані чоловіки не доїжджають до фронту. Їх вертають додому через проблеми з алкоголем.

Про це повідомляють росЗМІ, із посиланням на депутата Держдуми РФ від Забайкалля Андрія Гурульова.

За його словами, мобілізованих, які мають проблему з алкоголем, примусово лікувати не будуть.

"Є такі, з ким інші мобілізовані навіть не хочуть виконувати спільне завдання через їхні морально-вольові якості. Тому що вони з ранку до вечора сині ходять, у них проблема одна - як за пляшкою збігати", - сказав він.

Мобілізація в Росії: що відомо

У Москві завершилася "часткова" мобілізація чоловіків на війну проти України.

Російський президент Володимир Путін 21 вересня оголосив про "часткову" мобілізацію в Росії. РФ планувала призвати до окупаційної армії від 300 тисяч до одного мільйона осіб.

14 жовтня очільник Кремля відзвітував вже про 222 тисячі мобілізованих осіб.

Як відомо, російські мобілізовані військові погано оснащені і змушені самостійно купувати спорядження, яке їм мали б видавати під час індивідуального екіпірування. Відбувається це через через повсюдну корупцію в армії та погану логістику.

За словами військового експерта Олега Жданова, в деяких регіонах РФ процес мобілізації припинений через організаційні проблеми і труднощі із розподілом мобілізованих. "Ось коли вони “розпихають” цих, тоді піде наступна хвиля мобілізації", - сказав експерт.

А поки що заява Путіна про закінчення мобілізації через два тижні покликана заспокоїти російське населення, вважає експерт.

Читайте також: