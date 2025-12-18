Проблеми Росії більші, ніж в України: експерт пояснив, чому США "рятують" Кремль

Танкер / © Pixabay

Становище України на фронті залишається складним, проте внутрішні проблеми Російської Федерації можуть бути набагато глибшими.

Про це розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло інтерв’ю «Українському радіо».

Він переконує, що активність США у певних питаннях свідчить про намагання запобігти тотальному хаосу всередині країни-агресорки.

В Росії страх перед новим «Пригожиним»

За словами експерта, західні партнери, зокрема США, побоюються сценарію, за якого російська державність почне руйнуватися занадто швидко.

«Ми говоримо, що ми у дуже складному становищі. У нас дуже багато проблем — в армії СЗЧ, проблеми з мобілізацією. Але якщо американці так включилися в порятунок Росії, то це означає, що в Росії проблеми не менші, а то й більші», — зауважив Жмайло.

Він додав, що Вашингтон боїться появи умовного «нового Пригожина», який на тлі обвалу фронту може занурити ядерну державу в неконтрольований хаос.

Україна почала активно атакувати танкери російського «тіньового флоту», що вже викликало неоднозначну реакцію серед міжнародних партнерів.

Складність полягає в тому, що ці судна часто змінюють назви та ходять під прапорами країн Африки, наприклад, Сьєрра-Леоне чи Гамбії.

Жмайло наголосив, що в цій ситуації Україна діє як «загнаний звір», який вимушений атакувати всіма доступними засобами. Такі дії вже призвели до обвалу 20% нафтогазового сектору Росії.

Економічні наслідки ударів по енергетичній інфраструктурі ворога стають дедалі відчутнішими для цивільного населення Росії:

Станом на вересень 2024 року простоювало близько 40% потужностей через порушення логістики.

РФ вперше змушена імпортувати світлі нафтопродукти (бензин та дизель).

Закрито близько 360 приватних заправок через дефіцит пального, яке тепер спрямовують переважно на державні АЗК.

Експерт резюмував, що хоча криза вже починає добиратися до російської армії, на фронті це поки не відчутно через тактику «піхотних штурмів» окупантів. Проте Україна планує нарощувати виробництво зброї для ще більш масованих атак по території ворога.

Нагадаємо, 28 листопада Чорному морі неподалік турецького узбережжя майже одночасно вибухнули та загорілися два танкери «Кайрос» та «Вірат», які перебували під міжнародними санкціями через перевезення російської нафти.