Пробув на посаді менше двох тижнів: парламент Південної Кореї підтримав імпічмент в.о. президента

Парламент Південної Кореї ухвалив законопроєкт про імпічмент премʼєр-міністра Хана Док Су, який виконує обовʼязки президента.

Про це повідомляє Yonhap.

"Національна асамблея проголосувала в п’ятницю за імпічмент виконуючого обов’язки президента Хан Дак Су менш ніж через два тижні після того, як він прийшов на посаду президента Юн Сук Йоля, якому було оголошено імпічмент через невдале введення воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

Рішення підтримали всі 192 депутати, що були присутні на засіданні. Для імпічменту потрібно було заручитися підтримкою більшості в 300-місному парламенті.

Імпічмент Хана ініціювала опозиційна Демократична партія, яка контролює більшість у парламенті Південної Кореї. Це сталося після його відмови призначити суддів до Конституційного суду та підтримки воєнного стану, оголошеного президентом Юн Сок Йолем. Серед інших причин депутати зазначають відмову Хана оприлюднити два законопроєкти, спрямовані проти президента Юна та першої леді.

Нагадаємо, опозиційна Демократична партія Південної Кореї заявила про намір ініціювати імпічмент чинному президенту Хану Дак Су.

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