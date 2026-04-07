Пробиває стіни ударною хвилею: у США показали нову летальну гранату

США представили нову гранату M111, яка знищує цілі потужною ударною хвилею без використання уламків.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
M111 / © Міністерство оборони США

Армія США представила нову ручну гранату, яка уражає цілі не уламками, а потужною ударною хвилею. Йдеться про модель M111 — першу подібну розробку, прийняту на озброєння з часів війни у В’єтнамі.

Деталі розповідає видання CNN.

Новий боєприпас призначений насамперед для боїв у міській забудові та зачистки приміщень. Його ключова особливість — відсутність уламків: граната має пластиковий корпус, який під час вибуху фактично зникає, а ураження відбувається за рахунок надлишкового тиску.

За даними американських військових, така технологія дозволяє ефективно знищувати противника навіть за укриттями — меблями чи внутрішніми стінами, які зазвичай не пробиваються уламками.

Водночас це знижує ризик випадкових втрат серед цивільних або власних військових, що є критично важливим під час боїв у приміщеннях.

«Граната дозволяє швидко зачистити простір, не залишаючи ворогу можливостей для укриття, і водночас підвищує безпеку своїх сил», — зазначив представник армії США.

У війську пояснюють, що ударна хвиля різко впливає на організм: може пошкоджувати легені, мозок та інші органи навіть без прямого контакту з уламками.

Розробка M111 базується на досвіді бойових дій на Близькому Сході, де традиційні осколкові гранати не завжди були ефективними у щільній забудові та створювали ризик для союзних сил.

Водночас класичні гранати, зокрема M67, залишаться на озброєнні — їх і надалі використовуватимуть на відкритій місцевості, де уламки забезпечують максимальний уражаючий ефект.

Зброя — останні новини

У світі паралельно розвиваються й інші нові типи озброєння. Зокрема, Royal Navy активно впроваджує лазерну систему DragonFire для боротьби з дронами, яку планують встановити на кораблях уже до 2027 року.

Водночас United States Department of Defense нарощує виробництво ракет і систем ППО на тлі глобальної напруженості та конфліктів.

Експерти зазначають, що сучасна війна дедалі більше переходить до високотехнологічних рішень — від лазерної зброї до нових типів боєприпасів, які мінімізують побічні втрати та підвищують ефективність у складних умовах.

